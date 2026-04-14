Фестиваль «Мастер мюзикла» прошел в Подмосковье и назвал победителей

Фестиваль «Мастер мюзикла 2026» прошел 21–22 марта в Красногорске, где определили обладателя Гран-при и лауреатов конкурса. Председателем жюри выступил народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Итоги VII Открытого областного фестиваля-конкурса «Мастер мюзикла 2026» подвели в Подмосковье. Гран-при завоевала Алиса Исакова — солистка театра песни «Лилиум» из Наро-Фоминского городского округа. Награду победительнице лично вручил Максим Дунаевский, возглавивший жюри конкурса.

На участие в фестивале подали около 300 заявок. До очного этапа допустили 82 вокальных номера и 19 театров. Всего в проекте приняли участие 1500 человек. Очный тур состоялся в ДК «Салют» в Красногорске.

Завершился конкурс гала-концертом в ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск. Победители и участники представили лучшие номера, а также фрагменты известных мюзиклов. В концерте выступили приглашенные солисты и коллективы из Московской области и Москвы.

Фестиваль проходит в регионе в седьмой раз. Ежегодно в нем участвуют более 600 солистов и коллективов. В 2025 году Московскую область представляли 36 коллективов из 27 муниципалитетов. Проект направлен на развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества, к участию приглашают конкурсантов от 8 лет, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.