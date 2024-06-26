Фестиваль красок «Холи» пройдет в парке «Дубрава» Подольска 29 июня

Фестиваль красок — это сбор людей, как правило на открытой территории, для отдыха и получения ярких, запоминающихся эмоций. Эмоции приносят как раз пищевые краски «Холи», которыми начинают кидаться. В итоге получается, что весь внешний облик человека окрашивается кислотными насыщенными цветами.



Парк «Дубрава» присоединился к празднованию фестиваля и уже в эту субботу проведет на территории яркое мероприятие 29 июня в 16:00.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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