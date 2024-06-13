Фестиваль керамики «Синница» пройдет в Раменском округе 15 июня

Керамисты из разных городов нашей страны встретятся в сквере у «Объединения Гжель». За 7 лет проведения фестиваля его участниками стали десятки мастеров из Раменского, Фрязина, Электростали, Подольска, Балашихи, Воскресенска и Шатуры. Также приезжали из других городов: Рязани, Суздаля и не только.

Программа фестиваля насыщенная: будут мастер-классы по керамике, росписи и декоративно-прикладному искусству, а для семей с детьми пройдут игротека, старинные семейные игры, анимационная программа и твистинг-шоу по моделированию из воздушных шаров. Проведут чемпионат по гончарному искусству и конкурс «Керамик фест-ДЕТИ». Организуют выставки ландшафтной керамики и гжельской майолики. Пройдет праздничная программа «Чаепитие во Гжели», две концертные программы с участием творческих коллективов Раменского городского округа и профессиональных исполнителей. На память все гости смогут сфотографироваться в тематической фотозоне и купить себе сувениры на ярмарке.

Фестиваль «Синница» стал ежегодным и очень полюбился как жителям округа, так и гостям. Главная задача фестиваля заключается в знакомстве местных жителей и приезжих гостей с разнообразием русской керамики, а также в создании специального места для демонстрации и продажи товаров народных художественных промыслов, которые изготовлены мастерами из России.

Торжественное открытие фестиваля начнется в 12:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.