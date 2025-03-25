Фестиваль искусств «Зарайская весна» пройдет 29 марта в Подмосковье

29 марта в Зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Он посвящен культурному наследию муниципального образования и творчеству современных местных художников, поэтов и музыкантов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день парк станет пространством для ценителей искусства всех поколений. Для гостей будут работать несколько тематических зон, посвященных разным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству. Все желающие смогут принять участие в игровой программе «Зарайские забавы», посетить творческие встречи «Виват, театр!» и «Литературная весна», создать своими руками тряпичную куклу или поделку из глины.

Во время фестиваля будут работать тематические выставки, посвященные достопримечательностям и творцам Зарайска. Украшением праздника станет концертная программа при участии группы «Балалайка-62» и местных творческих коллективов.

Начало мероприятия в 16:00.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.