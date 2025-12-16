Фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье продлил прием заявок до 24 декабря

В министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что прием заявок на участие в I областном фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха продлен до 24 декабря. Оставить заявку можно на сайте Хрустальныйлед.рф . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый фестиваль фигурного катания, в котором могут принять участие фигуристы-любители, — это действительно предновогодний подарок для жителей нашего региона. Многие хотят выйти на лед с отрепетированными номерами, чтобы удивить своих близких и, конечно, профессиональных членов жюри. В связи с этим мы решили продлить прием заявок до 24 декабря, дать возможность участникам подготовиться и продумать свои образы. С нетерпением ждем ваши видеовизитки», — подчеркнула директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

В фестивале могут принять участие спортсмены любого уровня подготовки в трех возрастных категориях: 10–14 лет, 15–20 лет, 21 год и старше. В рамках отборочного этапа участники выступят в одной из четырех номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре», «Групповое катание».

Лучшие фигуристы, прошедшие конкурсный отбор, 17 января 2026 года примут участие в масштабном гала-концерте, на котором будет объявлено имя лучшего фигуриста Московской области.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте Хрустальныйлед.рф и предоставить видеоролик с демонстрацией конкурсного номера.

Выступления конкурсантов во главе с Ильей Авербухом будут оценивать чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.

В завершении каждого мероприятия проекта зрителей ждет специально подготовленный для фестиваля ледовый спектакль Ильи Авербуха — «Зимние сказки Подмосковья».

Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.