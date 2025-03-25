Фестиваль хорового пения им Закутского соберет лучшие хоры Подмосковья

30 марта на сцене ДК «Пушкино» округа Пушкинский состоится Московский областной фестиваль академического хорового пения имени Закутского. Фестиваль проходит раз в два года, начиная с 2012 года, и объединяет лучшие академические хоры Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году 17 коллективов, представляющих учреждения культуры Московской области, выступят в 4 номинациях: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор». Каждый коллектив исполнит пять произведений, включая обязательные акапельные номера и произведения, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит фестиваль.

Владимир Иванович Закутский — выдающийся общественный деятель, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных премий, посвятивший свою многолетнюю научную, творческую и педагогическую деятельность развитию русской хоровой культуры и музыкального образования в России.

Жюри фестиваля возглавит Юлия Тихонова, кандидат искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член союза композиторов России, художественный руководитель детского хора МГК им. П. И. Чайковского.

В состав жюри также войдут: профессор кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора, Почетный работник Высшего профессионального образования РФ Дмитрий Онегин; Почетный председатель правления региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области», заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный Деятель Всероссийского Музыкального общества Алевтина Кондратьева.

Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.