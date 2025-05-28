Фестиваль «Город танцует в парках» продолжает тур по Подмосковью

31 мая и 1 июня в парках Московской области пройдут очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ Егора Дружинина. Главный организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

31 мая концерты пройдут в 12:00 в парке им. Ю. Гагарина Шатуры, в 16:00 — в парке «200 лет Егорьевску» и в 20:00 в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

1 июня в 12:00 зрителей ждут в Центральном парке Лобни, в 16:00 — в Центральном парке Долгопрудного и в 20:00 — в парке Мира Мытищ.

Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе. Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым будет хореограф Александр Могилев. Как напомнили в Министерстве культуры и туризма региона, в прошлом году члены жюри фестиваля назвали Егорьевск «столицей хип-хопа Подмосковья».

Также зрителей и участников ждет концертная программа артистов-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Анастасии Чередниковой, Виталия Савченко, Сони Милютиной, Сергея STK, Брайэна, Виталия Клименко и других. Ведущая концертов Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.