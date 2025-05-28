Фестиваль «Город танцует в парках» объединит лучшие егорьевские коллективы
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31 мая в парке «200 лет Егорьевску» состоится областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках», сообщили в пресс-службе округа.
Посетители смогут увидеть выступления 10 лучших коллективов из Егорьевска, которые покажут своё мастерство профессиональному жюри на большой сцене.
Оценивать участников будут мастера хореографического искусства:
— Александр Могилев — хореограф, основатель школы танцев «Это»;
— Екатерина Решетникова — танцовщица и хореограф;
— Алексей Карпенко — танцовщик и хореограф;
— Владимир Варнава — хореограф и режиссёр;
— Егор Дружинин — заслуженный артист РФ, руководитель проекта и председатель жюри.
Фестиваль начнётся в 16:00. Вход свободный.
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