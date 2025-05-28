Фестиваль «Город танцует в парках» объединит лучшие егорьевские коллективы

31 мая в парке «200 лет Егорьевску» состоится областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках», сообщили в пресс-службе округа.

Посетители смогут увидеть выступления 10 лучших коллективов из Егорьевска, которые покажут своё мастерство профессиональному жюри на большой сцене.

Оценивать участников будут мастера хореографического искусства:

— Александр Могилев — хореограф, основатель школы танцев «Это»;

— Екатерина Решетникова — танцовщица и хореограф;

— Алексей Карпенко — танцовщик и хореограф;

— Владимир Варнава — хореограф и режиссёр;

— Егор Дружинин — заслуженный артист РФ, руководитель проекта и председатель жюри.

Фестиваль начнётся в 16:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.