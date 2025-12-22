Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье с 2 по 17 января

С 2 по 17 января в парках Московской области состоится первый областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье с 2 по 17 января под художественным руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. С 2 по 10 января в девяти муниципалитетах региона состоятся отборочные туры для фигуристов-любителей. Каждый этап завершится ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных спортсменов, включая Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Максима Шабалина.

Конкурсный отбор пройдет в Люберцах, Лобне, Домодедове, Подольске, Балашихе, Одинцове, Коломне, Дубне и Сергиево-Посадском округе. Начало мероприятий — в 18:00, вход свободный. Финальный гала-концерт состоится 17 января в Центральном парке Пушкина.

Выступления участников будут оценивать чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Роман Костомаров. Заявки на участие принимаются до 24 декабря. Подробности размещены на сайте Хрустальныйлед.рф. Организатором выступает Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.