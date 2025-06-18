Фестиваль духовно-оздоровительных практик состоится в Ступине

С 12:00 до 21:00 в районе малой сцены и детского городка посетителей ждет насыщенная программа. Гости фестиваля смогут окунуться в мир практик: от йоги и гамаков до гвоздестояния и правил-тренажеров, основанных на древнеславянских практиках оздоровления организма.

Музыкальное сопровождение обеспечат звуки ханга и поющих чаш, а также концерт-медитация мантра-йоги от ведического клуба, который перенесет желающих в мир Индии.

Фестиваль предложит множество возможностей для работы с ментальным и эмоциональным здоровьем. Гостей ждут мастер-классы от психологов и инструкторов общественного здоровья, встречи с телесными терапевтами, танцтерапия, трансформационные игры и МАК-консультации.

Любители массажа смогут попробовать огненный массаж, практики самомассажа и массаж Юмейхо. Состоится встреча с аюрведическим врачом, можно будет узнать о макияже мехенди.

Встречи будут проходить в групповом и индивидуальном форматах.

«На фестивале представится уникальная возможность встретиться с лучшими мастерами нашего города, обменяться опытом и найти единомышленников», — обещают организаторы.

Желающих призывают надеть удобную одежду и взять с собой коврики, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в любой активности.

В течение дня будет работать ярмарка товаров ручной работы. Здесь можно будет приобрести украшения, сладости, свечи ручной работы, домашний текстиль и создать картину своих глаз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.