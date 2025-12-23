Фестиваль «День Вален’Ока» пройдет 3 и 4 января в Кашире

3 и 4 января в исторической части Каширы состоится фестиваль «День Вален’Ока», который откроет празднование 670-летия города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «День Вален’Ока» пройдет в Кашире 3 и 4 января и станет началом празднования 670-летия города. Мероприятие объединит традиции, народное мастерство и современные форматы зимнего семейного отдыха.

В первый день гостей ждут театрализованное представление «По щучьему велению», мастер-классы по валянию и росписи валенок, а также создание самого большого текстильного валенка в Подмосковье. В рамках акции «Вален’Ока желаний» участники смогут загадать желания.

Второй день фестиваля посвятят кулинарии и рыболовству. Пройдут мастер-классы по рыбной кухне, интерактивные программы и конкурсы. Гостям предложат попробовать традиционное блюдо — Каширскую щербу.

В течение двух дней на площадках фестиваля выступят творческие коллективы округа, будет работать ярмарка ремесленных изделий и фудзона. Завершится праздник массовым хороводом в валенках. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.