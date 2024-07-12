Фестиваль «Белый цветок» пройдет в Клину 1 сентября

В Клину в Сестрорецком парке, 1 сентября пройдет фестиваль «Белый цветок». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль, проведенный впервые более века назад, возродился в 2019 году при поддержке заслуженной артистки РФ, певицы Ольги Кормухиной. В этом году мероприятие станет масштабным завершением летнего сезона и местом притяжения ценителей искусства. В первый день осени на берегах реки сестры выстроят уникальные арт-объекты и организуют специальные площадки для творческих встреч, мастер-классов, театрализованных программ, музыкальных конкурсов.

Для молодых музыкантов площадка «Белого цветка» сможет стать отправной точкой в мир большого искусства. В рамках фестиваля, начиная с июля и до середины августа, пройдет отборочный онлайн-конкурс среди авторов-исполнителей. Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://as-music.ru/

Лучшие из конкурсантов будут приглашены на очное прослушивание. Оно пройдет 1 сентября в стенах КДШИ им. П. И. Чайковского города Клин. Параллельно они смогут посетить уроки по вокалу, ритмике, сценической речи.

1 сентября, в рамках вечерней программы фестиваля, трое финалистов разделят сцену с рок-мэтрами нашей страны — фестиваль завершится грандиозным концертом, где примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов, Тина Кузнецова, группа 7Б и финалисты Академии современной музыки А.Белова и О.Кормухиной.

В рамках фестиваля планируется и широкая образовательная программа. На разных локациях расположатся мастера по росписи пряников и созданию игрушек, мыловары, художники, которые проведут профильные мастер-классы. Малышей через игру познакомят с культурным наследием России.

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