Фестиваль «Ашукино-ФЭСТ. Сцена без границ» пройдет в Пушкине 15 сентября

Центральный парк культуры и отдыха города Пушкино станет площадкой для проведения VIII Московского областного фестиваля-конкурса народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Мероприятие соберет свыше 400 участников из 20 городских округов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подмосковные коллективы примут участие в конкурсной программе, которую будет оценивать компетентное жюри во главе с художественным руководителем государственного ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой.

Гости фестиваля смогут насладиться выступлением 60 лучших коллективов и исполнителей региона, посетить интерактивные площадки, мастер-классы и тематические фотозоны.

Праздник завершится концертом народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», а также церемонией награждения лауреатов VIII Московского областного фестиваля-конкурса народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».

Начало программы в 12:00, вход свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.