Феномен русской культуры: почему молодежь тянется к народным традициям

Русская культура переживает второе рождение. Для молодежи она перестала быть чем-то архаичным — наоборот, стала источником вдохновения, самоидентичности и эстетики. Народные мотивы, ремесла, фольклор и кухня органично входят в повседневную жизнь и становятся частью нового культурного кода поколения. О том, почему феномен русской культуры стал трендом и чем он привлекает современную молодежь, сообщил РИАМО основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

Чтобы ответить на вопрос почему молодежь интересуется русской культурой и русской кухней, нужно окунуться в историю 20-го века. В 1917-м году остановился процесс формирования классического гражданского общества. Была культура народная крестьянская и городская европейская. К сожалению, обе культуры были в значительной степени сломаны.

Попытка создать советскую культуру в следующие 70 лет истории местами была успешной, но закончилась таким же сломом, как в 1917-м году. В итоге, в девяностые годы, мы в очередной раз начали впитывать элементы любой иностранной культуры, которая только приходила на территорию страны.

В девяностые годы в Москве проводили ирландский парад на день святого Патрика, праздновали праздники, которых никогда и не было на территории России. После 2014, а особенно после 2022 года, мы получили дефицит внешней культуры. И тут пришла пора понять, есть ли что-то у нас самих или мы все-таки обречены на бесконечное копирование и принятие чужих культур.

Процесс сейчас только начался, какие-то итоги подводить еще рано. Поддержание каких-то древних ремесел, рецептур играет в сегодняшнем в мире некую туристическую необходимость. А нынешнее общество живет в современной культуре. Поэтому сейчас в России наблюдается попытка изучить прошлое, создать современное, наметить пути в будущее.

«Этот вопрос мы обсуждаем на рабочей группе в Минпромторге по стандартизации русской кухни. Главный вопрос как раз в том и есть — возрождаем ли мы какие-то старинные рецепты, или на их основе создаем современную русскую кухню», — сказал Гончаров.

В компании видят рост интереса к русской кухне, но не без изменений. Пример — блин с дубайским шоколадом. С одной стороны это все равно русская кухня, а с другой — модный и трендовый продукт. В этом и состоит развитие кухни, и именно к такой творческой и заново осмысленной традиции тянется молодежь, пояснил Михаил Гончаров.

