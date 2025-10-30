Федоскинский народный промысел лаковой миниатюры отмечает свое 230-летие

Федоскинский народный промысел лаковой миниатюры известен с давних пор. В этом году он отмечает свое 230-летие. О том, как развивается народный промысел, что сделано для того, чтобы возродить и популяризировать народное искусство и о планах фабрики на будущее, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Долгое время фабрика принадлежала государству, а недавно перешла в частную собственность. Сейчас АО «Федоскино» активно приступило к выполнению работ по реконструкции фабрики и реализации масштабной пиар-стратегии. Прежде всего привели в порядок территорию фабрики: поставили на кадастровый учет все законно возведенные объекты, вывезли более 100 тонн мусора, обновили газоны, тротуары и парковки, а также фасады здания. Отремонтировали кровлю производственного корпуса, восстановили систему отопления, произвели замену труб и канализации, заменили и обновили окна, электропроводку, восстановили систему пожарной сигнализации. В кабинетах, цехах, на складах и других помещениях смонтировано новое освещение, дополнительное освещение установлено на рабочих местах. Отремонтировано и частично обновлено уникальное оборудование, произведенное еще в СССР по спецзаказу и не имеющее современных аналогов.

Мастеров фабрики обеспечили брендированной униформой. В производственных мастерских сделали ремонт, заменив окна, электропроводку, освещение, мойки, очистив вентиляцию, обновив трубы, полы, потолки и стены. Закуплена новая мебель. Также обновлены общественные зоны и кухня для сотрудников фабрики.

Разработан новый товарный знак и логотип фабрики. Создан брендбук и современная упаковка для продукции.

Открыта новая творческая и реставрационная мастерская, где после трехлетнего перерыва ведется работа по созданию новых образцов НХП. Фабрика принимает активное участие в художественных экспертных советах и принимает их на своей территории.

Изделия фабрики получают награды на различных конкурсах и благодарности за участие в общественных и благотворительных проектах.

В 2023 году впервые за долгие годы на фабрике возобновилась производственная практика, которую прошли более 40 студентов из Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, колледжа дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова и Первого московского образовательного комплекса.

Магазин при фабрике «Федоскино» переехал в новое просторное помещение. Кроме того, открыт новый магазин в центре Москвы в торговой галерее гостиницы Рэдиссон Славянская. Расширяется сеть партнеров, где представлены изделия «Федоскино». В 2026 году планируется открытие Дома «Федоскино» в Москве.

Фабрика активно участвует в мероприятиях, в том числе организованных правительством Московской области, проводит выездные лекции и мастер-классы. Среди мероприятий, в которых фабрика принимала участие, форум креативных территорий в Нижнем Новгороде, ПМЭФ-2025, ярмарки «Ладья», художественно-промышленный форум-выставка «Уникальная Россия» в Москве, выставка Совбеза 2023 в Сберуниверситете, ярмарки современного искусства Cosmoscow, Blazar, фотовыставки в парках Москвы, мастер-классы для детей-инвалидов в г. Люберцы, мастер-классы на форуме «Подмосковье — это мы», которые прошли в Московской области, и другие.

Помимо традиционных изделий, фабрика начала производство аксессуаров и украшений в технике миниатюрной живописи, значительно расширила ассортимент сувенирной продукции, среди которой шелковые платки и твилли, футляры для очков, термосы, фарфоровые стаканы с крышками, наборы для творчества «Картины по номерам» с сюжетами федоскинских шкатулок.

На площадке фабрики «Федоскино» есть возможность проводить различные мероприятия: выставки, мастер-классы, семинары и тренинги, презентации продуктов и услуг, конференции, концерты и другие.

Проведена сложная работа по аккумуляции всех интернет-доменов, связанных с Федоскино. По ее завершении создан и запущен новый интернет-магазин, где представлены как шкатулки, так и сувенирные изделия фабрики. Также сувенирную продукцию можно найти на маркетплейсах.

Фабрика «Федоскино» ведет активную работу с молодежью. Это не только привлечение молодых специалистов для работы на производстве, но и выпуск новой продукции, рассчитанной на молодую аудиторию, организация активностей для увеличения туристического потока, в том числе и молодежного, в музей фабрики для популяризации традиционной русской культуры и искусства.

Также юношеская аудитория привлекается через коллаборации с разработчиками компьютерных игр. Например, была создана серия шкатулок с героями популярной компьютерной игры Atomic Heart, герои которой органично вписались в традиционный сюжет федоскинской росписи. В планах развитие партнерства и с другими брендами.

«Федоскино» видит свою миссию в сохранении семейных традиций, которые служат основой культурной преемственности. Это особенно важно в условиях современного мира, где связь с корнями становится все более актуальной. Фабрика активно работает над тем, чтобы передавать истинные ценности будущим поколениям и сохранять наследие многовековых традиций. Через мастерство и искусство, которые передаются из поколения в поколение и несут в себе дух истории и народной культуры, бренд стремиться не только сохранить их, но и адаптировать к современным реалиям, становясь мостом между прошлым и будущим.

В 1795 году купец Петр Коробов организовал в селе Федоскино производство лаковых изделий из папье-маше. Сперва это были лаковые козырьки для армейских фуражек, затем, следуя моде, стали изготавливать популярные тогда табакерки и украшать их бумажными гравюрами. Желая сделать табакерки более дорогими, купец Коробов привез из Германии мастеров миниатюрной живописи, которые стали расписывать изделия и обучать мастерству местных крестьян. Позже, при новом владельце — Петре Лукутине, зяте Коробова — производство расширилось и дополнилось шкатулками, пластинами для альбомов, коробками для сладостей, барабанами для чая и табака, очешниками и многими другими вещицами, необходимыми в быту. Украшали изделия филигранно написанные пейзажи, портреты, архитектурные памятники, бытовые сценки. Изделия федоскинской фабрики стали занимать призовые места на выставках и получили мировую известность. Производство просуществовало почти сто лет, секреты мастерства передавались из поколения в поколение, но в конце XIX — начале XX века с развитием фотографии оно постепенно пришло в упадок и в 1904 году фабрика закрылась. Через 6 лет группа федоскинских художников организовала артель, чтобы восстановить промысел. Даже в сложные революционные годы изделия фабрики получали награды за высокую художественную технику, а в 1931 году при фабрике была открыта художественная школа.

