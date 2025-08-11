Фасад кинотеатра в Коломне ждет преображение

Встречу провел заместитель главы городского округа Сергей Цаплинский.

«Помимо благоустройства территории вокруг кинотеатра, принято решение привести в нормативное состояние фасад „Горизонта“, более того, привнести в него некий уникальный элемент взамен несохранившейся мозаики», — рассказал Сергей Цаплинский.

Мозаичное панно, которое украшало здание с 1980 года, уже более 10 лет находится в ненормативном состоянии, небезопасно для окружающих и — по оценке экспертов — восстановлению не подлежит. На обсуждение представили несколько вариантов оформления фасада. По одному из проектов, ветхую мозаику заменит мурал — произведение монументальной живописи. Также на здании может появиться световое оформление — ночная подсветка.

Все предложения передадут на рассмотрение в архитектурный совет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.