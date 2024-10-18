Фантастические миры Кира Булычева оживут на ВДНХ 19 октября

Праздничная программа пройдет на ВДНХ в честь 90-летия со дня рождения писателя-фантаста Кира Булычева. Он подарил миру замечательных персонажей — Алису Селезневу, Весельчака У, Громозеку и многих других, сообщается на сайте мэра Москвы.

В центре «Космонавтика и авиация» для детей и взрослых состоятся квизы по произведениям писателя. Мероприятия можно посетить бесплатно, но по предварительной записи.

В 13:00 пройдет квиз «Тайна третьей планеты и другие фантастические истории». Он понравится детям старше 8 лет, которые уже знакомы с произведениями писателя.

В 16:00 в зале конгресс-центра гостей ждет познавательная лекция «Поиски жизни и разума во Вселенной». Лектором выступит доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, астроном Владимир Сурдин.

В 18:00 в этом же зале прочитают лекцию «Флора и фауна в произведениях Кира Булычева с точки зрения антрополога и биолога». Лекторами станут кандидат философских наук и доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии ИОН РАНХиГС Денис Сивков, а также врач, преподаватель биологии Лада Дубровская.

Писатель Игорь Можейко, известный как Кир Булычев, родился 18 октября 1934 года в Москве. Первый рассказ «Маунг Джо будет жить» он написал в 1961 году. Научная фантастика увлекла его в 1965 году. Уже в 1982 году он получил Государственную премию СССР за создание сценария к кинофильму «Через тернии к звездам» и «Тайна третьей планеты».