Фанаты Паши Техника умоляют его экс-жену выпустить последний альбом рэпера

Фанаты скончавшегося Паши Техника устроили сбор денег, чтобы уговорить его экс-жену Еву Карицкую выпустить последний альбом рэпера, который называется «5 минут до итогов». Он включает в себя 30 треков, сообщает Baza .

Альбом записывали почти 3 года. Он был завершен еще при жизни Техника. После его смерти музыкант Савелий (Southwest Mafia) решил выпустить релиз. Проект понравился нескольким лейблам, в том числе A+, с которым сотрудничал умерший рэпер.

Одна из компаний предложила аванс в 1,3 млн рублей. Однако сделку сначала должна была одобрить экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая, которая владеет авторскими правами на творчество рэпера.

Как заявил Савелий, девушка якобы запросила себе 1 млн 50 тыс. рублей, а самому музыканту согласилась отдать оставшиеся 250 тыс. руб. Также экс-супруга Техника потребовала выплачивать ей роялти в пропорции 70/30.

Музыканта подобная сделка не устроила. Он отметил, что сам многое вложил в альбом, а также добавил, что ему надо обеспечивать двоих детей. Переговоры так и не продвинулись. Поэтому фанаты открыли сбор — они хотят собрать 1 млн рублей, чтобы отдать его Еве и выпустить последний альбом Техника.

Ранее некоторые треки рэпера пропали со стриминговых платформ из-за споров за роялти. Карицкая предъявила претензию менеджеру Паши Техника, которому по условиям контракта должны поступать 30% от всех роялти.

