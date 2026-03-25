«Фаллическую скульптуру» спрятали от глаз читинских студентов под черной тканью

Необычную скульптуру фаллической формы, установленную в главном корпусе ЗабГУ, спрятали от глаз читинских студентов. Ее накрыли черной тканью, сообщает CHITA.RU .

Скульптура «Самородок» — это работа забайкальского художника Даши Намдакова. Она отлита из бронзы, покрыта сусальным золотом, имеет абстрактную форму. Фигура вытянута, сверху закругленная, а снизу имеет неровную форму с выступами.

На табличке написано, что скульптура является подарком университету от горнодобывающей компании «Мангазея». Там заявили, что презент еще не до конца установлен, все ждут официального и торжественного открытия.

Дату мероприятия должны определить в вузе, а пока «фаллическую скульптуру» спрятали от глаз студентов, накрыв черной тканью. Согласно опросу читателей, 13% признались, что им нравится подарок компании, а 87% негативно оценили презент.

