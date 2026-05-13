Фабио Мастранджело оценил отчет Беглова о культуре

«На мой взгляд, губернатор Александр Беглов в своем отчете перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга уделил огромное внимание теме культуры. Мы это приветствуем и понимаем, что сфера культуры в России и особенно в Петербурге – одна из базовых основ общества. Без нее жизнь петербуржцев была бы намного менее интересной и качественной», — сказал Фабио Мастранджело.

По его словам, приведенные в отчете цифры подтверждают значительное финансирование отрасли. Театр уже ощущает эту поддержку. В январе открылась вторая сцена Музыкального театра имени Шаляпина — концертный зал на Английской набережной.

В ближайшее время планируется открытие главной сцены в Александровском парке. Руководитель театра выразил надежду, что город продолжит стабильное финансирование культуры и в Петербурге появятся новые площадки.

