Ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие» состоялся в Москве

«Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник – найдется обязательно и ученик, а значит, нить времен не будет прервана», — сказала вице-президент Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.

Одним из важных событий форума стало провозглашение о создании Культурно-промышленного комплекса России. Его главной целью станет точкой соприкосновения различных креативных направлений. При этом комплекс будет опираться на отечественную производственную базу.

«Форум этого года звучит уже: от истоков к возрождению через нити времени. Мы за популяризацию, за то, чтобы народные промыслы продолжали жить. И жили в наших домах, наших семьях, архитектуре, там где мы отдыхаем, чтобы окружало наше родное. Поэтому наша идея - предложить Культурно-промышленный комплекс, который объединил бы группы ремесленников, дизайнеров, технологические компании, науку, образование, для того чтобы создать востребованный продукт, который был бы интересен молодежи и современному поколению, но при этом опирающийся на русские традиции и наш национальный код, чтобы мы не отклонялись от этой ветки, но делали современно и модно», — сообщила председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга», член Координационного совета по развитию креативных индустрий в Московской области Альфия Петрухина.

Она отметила, что Союз промышленников активно работает совместно с представителями художественных промыслов Московской области. Кроме того, активные усилия прилагаются для популяризации таких продуктов.