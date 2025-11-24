Ежегодная выставка картин на шелке открылась в Дзержинском

Посетители могут увидеть картины на шелке, выполненные в разных техниках, оригинальные платки и палантины.

В экспозиции представлены уникальные, авторские работы участников народного коллектива «Студия батика „Шелковый ветер“.

Студия создана в ноябре 2005 года. В 2022 году ей было присвоено звание Народного коллектива.

«Самая юная участница коллектива — ученица шестого класса, а самой опытной — около 90 лет. Каждая выставка это не только отчет о проделанной работе, но взгляд в будущее. Все лучшее, что было приобретено в студии за 20 лет, нашло свое отражение в этой выставке», — отметила руководитель народного коллектива «Студия батика „Шелковый ветер“ Лариса Горобец.

Выставка работает до 7 декабря, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.