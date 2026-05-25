Эвелина Бледанс объяснила отказ от полноценного отпуска

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс заявила, что из-за плотного графика не уходит в полноценный отпуск и предпочитает отдыхать во время гастролей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эвелина Бледанс рассказала, что в последние годы не может позволить себе длительный отпуск из-за занятости. По ее словам, она нашла способ восстановиться без перерыва в работе — совмещать гастроли с прогулками и экскурсиями.

«Даже сейчас у нас был гастрольный тур в замечательный город Киров, где мы выступили со спектаклем „Особенности национальной женитьбы“. И все это время мы гуляли по городу, наслаждались приятной компанией, занимались любимой работой. До этого я была в Петергофе, где шикарные сады, мы посетили красивые места в пригородах Петербурга. Словом, я научилась отдыхать даже во время рабочих поездок. И вроде как уже и отпуск особо не нужен», — сказала Бледанс.

Актриса добавила, что все же планирует отпуск у моря. В качестве вариантов она рассматривает Крым или другой российский курорт.

