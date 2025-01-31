«Это такой бред»: Волочкова опровергла слухи о проплаченном романе

Балерина Анастасия Волочкова назвала слухами информацию о том, что она якобы проплатила любовную интригу и фотографии с 26-летним коллегой Марчеллом Абабием, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это такой бред просто. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести. Зачем мне платить за мужика и делать вид, что мы с ним в отношениях», — сказала звезда.

Балерина также отметила, что ее пытаются оклеветать злые и завистливые языки. Многие пользуются ее добротой и потом стараются пиариться на ее имени.

На дне рождения Волочковой 20 января некоторые гости предположили, что она заплатила Абабию, чтобы тот полетел с ней на Мальдивы и исполнил роль нового ухажера.

По словам звезды, даже если она оплачивает кому-то из друзей отпуск — это ее личное дело. Балерина также порекомендовала злопыхателям неудовлетворенность жизнью вымещать на ком-то другом.