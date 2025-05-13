«Это самое противное»: Пригожин жестко разнес «Евровидение»

«Евровидение» уже давно перестало быть престижным музыкальным конкурсом и превратилось в площадку для политических заявлений, сообщил РИАМО известный продюсер Иосиф Пригожин.

13 мая в Швейцарии начинается «Евровидение». В песенном конкурсе примут участие 38 стран, представителей России среди них нет.

«Любой фестиваль, конкурс, который позиционирует вашу страну для других стран, это обмен культурный, это всегда хорошо. Но последние годы „Евровидение“ просто политизировали и сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили все в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации», — считает Пригожин.

Он добавил, что за последние 10 — 15 лет заметно спал интерес публики к этому конкурсу. Пригожин объясняет это тем, что люди хотят от «Евровидения» музыки и песен, а конкурс весь про «фриков и политику».