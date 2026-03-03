«Это двойник и провокация»: Волочкова заявила, что Джима Керри давно нет в живых

Анастасия Волочкова: Джим Керри давно умер, а на публику выходит его двойник

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что актера Джима Керри уже давно нет в живых, а на публике якобы появляется его двойник, сообщает Газета.ru .

В Сети обсуждают конспирологическую теорию о том, что на публике появляется не сам актер, а его двойник. Поводом стало вручение артисту французской премии «Сезар» 26 февраля, где поклонники заметили, что его внешность очень сильно изменилась.

Волочкова заявила, что настоящий Керри уже мертв.

«Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых», — сказала она.

Балерина рассказала, что познакомилась с актером в 2001 году через продюсера Боба Ван Ронкеля после спектакля «Жизель» в Большом театре. По словам Волочковой, Керри прилетал в Москву, а позже они встречались во время ее гастролей в США, и их связывали романтические отношения.

Она также предположила, что слухи о двойнике могут быть связаны с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

После церемонии «Сезар» пользователи сравнили архивные и новые фотографии Керри и заявили, что у актера якобы изменились глаза, голос и мимика.

