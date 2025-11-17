Это аморально: депутат осудил анонс комедийного сериала об СВО

«Мы понимаем, что картина еще не вышла, и нам неизвестен ее полный контекст. Однако уже сама идея сделать комедийный сериал на тему спецоперации представляется глубоко порочной и аморальной. Сейчас, когда многие жены потеряли мужей, а матери оплакивают сыновей, предлагается высмеивать их тяжелейший опыт и трагедию? Это недопустимо», — сказал Иванов.

По его словам, в сложившейся ситуации проявление веселья совершенно неприемлемо, поскольку отсутствуют, к примеру, юмористические телешоу, посвященные событиям Второй мировой войны. Он убежден, что героизм советских людей и колоссальные потери тех лет — это неприкосновенные темы, требующие исключительно серьезного подхода.

Иванов подчеркнул, что текущая обстановка также представляет собой серьезное испытание для нации, требует аналогичной степени ответственности и почтения. Легкомысленное поведение в данном случае недопустимо.

