Это аморально: депутат осудил анонс комедийного сериала об СВО
Председатель Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что идея создания комедийного сериала «Обратная сторона медали», посвященного события в зоне специальной военной операции, не соответствует общепринятым нормам морали, сообщает NEWS.ru.
«Мы понимаем, что картина еще не вышла, и нам неизвестен ее полный контекст. Однако уже сама идея сделать комедийный сериал на тему спецоперации представляется глубоко порочной и аморальной. Сейчас, когда многие жены потеряли мужей, а матери оплакивают сыновей, предлагается высмеивать их тяжелейший опыт и трагедию? Это недопустимо», — сказал Иванов.
По его словам, в сложившейся ситуации проявление веселья совершенно неприемлемо, поскольку отсутствуют, к примеру, юмористические телешоу, посвященные событиям Второй мировой войны. Он убежден, что героизм советских людей и колоссальные потери тех лет — это неприкосновенные темы, требующие исключительно серьезного подхода.
Иванов подчеркнул, что текущая обстановка также представляет собой серьезное испытание для нации, требует аналогичной степени ответственности и почтения. Легкомысленное поведение в данном случае недопустимо.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.