Эминем отметил 18 лет трезвости

Американский рэпер Эминем сообщил, что не употребляет наркотики уже 18 лет, и опубликовал фото памятного жетона в соцсети X, сообщает «Царьград» .

Маршалл Мэтерс, выступающий под сценическим именем Эминем, разместил снимок жетона с числом 18. Такие жетоны вручают участникам сообществ, помогающих справиться с зависимостью.

Музыкант не раз рассказывал о тяжелой борьбе с наркотиками. В декабре 2007 года его госпитализировали после передозировки метадоном. По данным врачей, принятая доза была сопоставима с четырьмя пакетами героина, из‑за чего начали отказывать органы.

Личный опыт лег в основу альбомов «Relapse» («Рецидив», 2009) и «Recovery» («Восстановление», 2010), в которых артист откровенно описал путь к выздоровлению.

Сейчас Эминему 53 года. В апреле 2025 года он впервые стал дедушкой: дочь Хейли Джейд Скот родила сына Эллиота Маршалла. Второе имя мальчика дано в честь деда.

