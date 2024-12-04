Московская международная неделя креативных индустрий объединит более 10 стран

Представители более 10 стран объединятся в российской столице с 9 по 12 декабря в рамках первой Московской международной недели креативных индустрий, об этом сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

С 9 по 12 декабря включительно в Москве соберутся представители более 10 стран, которые обменяются друг с другом опытом и наработками. Гостями мероприятия станут делегации в том числе из Ирана, Китая и Египта.

«В рамках события запланировано больше 200 деловых встреч, в которых примут участие почти 50 российских компаний. В центре внимания будут сферы дизайна, моды, кино и видеоигр. Отечественные и иностранные специалисты выступят за круглыми столами, обменяются опытом и посетят знаковые места города», — рассказала Сергунина.

Москва укрепляет свои позиции как глобальный центр международной кооперации, что подтверждается недавним подписанием декларации о модной федерации БРИКС на саммите BRICS+ Fashion Summit.

Ведущие мировые специалисты в области анимации, кинематографа и дизайна, включая руководителей крупнейших компаний и именитых продюсеров, примут участие в предстоящих мероприятиях. Насыщенная программа включает посещение знаковых культурных и инновационных площадок столицы: от легендарного «Союзмультфильма» и современного арт-пространства «ГЭС-2» до технологического хаба «Сколково», а также ВДНХ и «Москино».