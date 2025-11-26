Елку в парке «200 лет Егорьевску» нарядили шариками с гуслицкой росписью

В прошлом году елочка на сцене «Корзина» парка «200 лет Егорьевску» получила знак качества «Дед Мороз рекомендует» за креативное оформление апельсинами — любимым лакомством Чебурашки. На этот раз главный персонаж парка решил поискать идеи в исторической культуре города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы отвели Чебурашку в музей и показали ему гуслицу. Он вдохновился и попросил нас расписать шары для его елки в парке», — шутит начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма Егорьевска Светлана Аксенова.

20 «гуслицких» шаров, вручную расписанных сотрудниками культуры Людмилой Воробьевой, Светланой Аксеновой, Ксенией Шарковой и Дарьей Поздеевой, украсили елку парка. И гуслицкая роспись, и Чебурашка — культурный код Егорьевска, поэтому жители округа к задумке отнеслись с неменьшим вдохновением, чем сами инициаторы идеи. Полюбоваться шариками можно уже сейчас, а вот открытие зимнего сезона состоится 1-го декабря. В 18:30 елку и новые шарики украсит свет праздничных гирлянд.

Придумать свою новогоднюю игрушку призвали в парке «Пегас». Здесь для всех желающих организовали традиционный конкурс, итоги которого подведут на открытии сезона. Работы принимаются до 27 декабря в Центре культуры и досуга «Пегас».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.