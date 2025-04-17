Елена Север впервые исполнила композицию «Верните память» на сцене Большого театра

На прошедшей 15 апреля церемонии вручения премии BraVo почтили память героев Великой Отечественной войны. Уникальный патриотический блок на премии был посвящен 80-летию Победы. Он стал ярким акцентом, напоминающим о том, что такие даты должны быть неотъемлемой частью культурных мероприятий, вне зависимости от их формата.

Проникновенную патриотическую композицию «Верните память» исполнила Елена Север. Песня была написана на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и стала символом почтения и благодарности современного поколения подвигам героических предков.

«Совсем скоро мы отметим 80-летие Великой Победы, святая для нас дата. В этот день мы вспоминаем о тех, кто завоевал для нас право радоваться жизни, растить детей, наслаждаться искусством», — подчеркнула певица.

На сцену Елена Север вышла вместе с хором Сретенского монастыря.

Елена Север является бессменной ведущей премииBraVo. С музыкальным номером на церемонии она выступила впервые, продемонстрировав, насколько органичным может быть соединение классики и современности.

Великой Победе на церемонииBraVобыл также посвящен номер лауреатов премии Imperial Orchestra. Солист оркестра Владимир Солуянов вместе с оркестром Большого театра исполнил композицию из саундтрека к кинокартине «Список Шиндлера».

«Мы выбрали „Список Шиндлера“ в честь 80-летия Победы. И сегодня на репетиции я почувствовал там новые нотки. Это, в первую очередь, память, наша история. Все, что связано с Великой Отечественной войной, для нас очень важно», — рассказал солист о выборе композиции.