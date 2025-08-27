Елена Драпеко рассказала о карьере, семье и любви к Петербургу

Заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью проекту «Культурный дневник» рассказала о начале творческого пути на «Ленфильме», роли семьи в жизни и любви к Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Елена Драпеко отметила, что киностудия «Ленфильм» стала для нее местом силы и началом творческого пути. Она вспомнила, как в 18 лет снялась в первом фильме, а атмосфера студии была наполнена страстями, интригами и дружбой.

Актриса рассказала о детстве в военных городках, о семье офицера и учительницы, а также о трудностях после ранней смерти отца. Драпеко поделилась, что с юности подрабатывала, перепечатывая роли для театра на печатной машинке, чтобы помочь семье.

Вспоминая учебу в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии у Леонида Макарьева, Драпеко подчеркнула, что наставник учил трудолюбию, таланту и терпению. Среди своих главных работ она выделила фильм «...А зори здесь тихие», который, по ее словам, стал частью золотого фонда отечественного кино.

Переход к общественной и политической деятельности Драпеко объяснила желанием защищать культуру. Она участвовала в разработке законов о культуре и русском языке, а также добилась права на бесплатное второе высшее образование в сфере искусства. В качестве почетного президента Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга Драпеко помогает формировать культурную повестку и поддерживать коллег.

Говоря о личной жизни, Драпеко призналась, что главным достижением считает семью. Она отметила, что счастье для нее — это самореализация и любовь, которая дает силы преодолевать трудности. Петербург, по словам актрисы, остается для нее волшебным городом, вдохновляющим на новые свершения.

В завершение Драпеко поделилась мечтой прожить долгую и интересную жизнь, увидеть успехи близких и сохранить верность любимому городу.