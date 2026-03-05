Элджей заработает больше 120 млн рублей за свой концерт в Москве

31-летний рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) пытается возродить свою карьеру в России после возвращения из Европы, он заработает больше 120 млн рублей за концерт в Москве, сообщает SHOT .

Стоимость билетов на его концерт доходит до 13 тыс. рублей. Рэпер заработает на их продаже минимум 120 млн рублей. Предварительно, на организацию выступления уйдет свыше 100 млн рублей, и есть риск, что артист в итоге получит не очень большой гонорар.

В обновленном райдере рэпера из алкоголя — 20 бутылок пива (Corona Extra и Clausthaler нулевка). Из еды — куриное филе, белая рыба и овощи — все должно быть приготовлено на гриле, фруктово-ягодная тарелка и протеиновые батончики. Из необычного: музыкант попросил книги «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела.

Также должна быть полная аптечка — с антигистаминными, обезболивающими средствами и лекарствами от несварения и диареи.

Перед сольником в столице Элджей погасил все накопленные дорожные штрафы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.