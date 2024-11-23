Экспозиция Третьяковской галереи открылась на ВДНХ

сегодня в 12:45

В отреставрированном павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи. Экспозиция посвящена русскому искусству ХХ–XXI веков, сообщила пресс-служба выставки.

«В течение года москвичи и туристы смогут познакомиться с работами советских классиков и современных авторов. В экспозицию вошло больше 30 произведений — картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что произведения искусства разместили в восьми залах на общей площади 2,5 тыс. кв. м.

По словам Сергуниной, выставка будет работать до сентября следующего года.

Посетители могут ознакомиться с панорамой картин известных русских мастеров, которые были переосмыслены современными художниками. В них угадываются сюжеты полотен Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича.

Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ

Также можно увидеть работы советского периода. например, есть картины Александра Дейнеки, который участвовал в оформлении павильона «Центральный» в 1950-х годах ХХ века.

Во многих экспонатах, которые представлены на выставке Третьяковской галереи, прослеживаются мотивы, которые характерны для декоративного убранства зданий ВДНХ.

Специально для экспозиции специалисты сделали восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом. Они используются для размещения полотен.

Ключевым объектом одного из пространств новой экспозиции стал горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Он был создан специально для главного павильона ВДНХ группой скульпторов во главе с Евгением Вучетичем.