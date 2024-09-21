Экспозиция «Путешествие в Петербург» откроется на Дворцовой площади 27 сентября

Мультимедийная экспозиция «Путешествие в Петербург» откроется на городской Дворцовой площади 27 сентября, в День туризма, сообщает «Петербургский дневник».

Гостей мероприятия ждут десять интерактивных инсталляций, которые помогут им окунуться в историю Санкт-Петербурга. Посетители смогут увидеть, как менялся город в разные годы. Как добавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, экспозиция поможет совершить путешествие во времени.

Также гостей мероприятия будут ждать информационные медиа-кубы, качели в цветах и бассейн, который поможет разобраться с водной навигацией города. Детям будет доступна интерактивная горка и спортивная зона.

Беглов добавил, что праздник предоставляет возможность напомнить о важности туристической сферы для Северной столицы. Она является одной из градообразующих. Так, только за первые 6 месяцев этого года Санкт-Петербург посетили около 5 млн путешественников.