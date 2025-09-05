Экспозиция, посвященная Пушкину, открылась в Балашихе

Дмитрий Неумоин и Ирина Дивисенко представили свои работы на выставке «Мир наивного искусства» в Балашихе. Основная часть экспозиции посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка является частью арт-проекта «Наивное искусство- душа народа» и проводится в Балашихинском историко-художественном музее с 24 июля по 20 сентября.

Жители Балашихи смогут увидеть работы трех авторов из Балашихи, а также художников из Москвы, Брянской области и Испании. Отличительными чертами творчества художников является простота форм, искренность чувств и особый взгляд на окружающий мир, который так ценят поклонники наивного направления.

Дмитрий Неумоин родился в Балашихе. Художник занимается исследованием жизни и творчества А. С. Пушкина и интерпретирует поэтический язык через визуальные образы, перенося его на холст.

Ирина Дивисенко — художник из Брянской области. Особое место в ее творчестве занимают крупные композиции, где главным объектом становятся огромные цветы.

Выставка художественных работ Дмитрия Неумоина и Ирины Дивисенко открылась 1 сентября. Все желающие могут посетить ее по адресу: Балашиха, проспект Ленина, д. 10.

Наивным искусством называют творчество художников, не получивших профессионального образования. Личность художника в этом жанре играет основополагающую роль. Этим оно отличается от народного и классического искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.