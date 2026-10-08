Эксперты оценили шансы Юры Борисов на «Оскар» за роль в «Искусственном»

Юру Борисова планируют выдвинуть на «Оскар» в категории «Лучший актер» за фильм Луки Гуаданьино «Искусственный». Об этих планах написал Variety, сообщает Общественное Телевидение России .

Премьера «Искусственного» прошла 6 октября на Нью-Йоркском фестивале. Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Эндрю Гарфилд — Сэма Альтмана. В кинотеатрах США ленту покажут 25 декабря, мировой прокат запланирован на январь 2027 года.

Кинокритик Оуэн Глайберман отметил, что герой Борисова «выглядит очень по-человечески правдоподобно».

Николай Никулин в разговоре с ОТР предложил дождаться реакции зрителей и других экспертов. Он пояснил, что компания должна выдвинуть актера, а киноакадемики — одобрить картину. Кинокритик Дмитрий Бортников оценил шансы Борисова как большие: Гуаданьино популярен, а фильмы о реальных людях востребованы на «Оскаре». При этом он напомнил о конкуренции.

Возможная номинация станет для Борисова второй: в прошлом году он претендовал на награду за роль второго плана в «Аноре», но победил Киран Калкин. «Искусственный» — третий зарубежный проект актера после «Купе номер 6» и «Аноры». Никулин связал его успех с выбором сложных ролей в авторском кино без стереотипов о русских.

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