Эксперт Житков объяснил, почему в России запретили прокат фильма о Трампе

Картине режиссера Али Аббаси «Ученик». Восхождение Трампа» не дали прокатное удостоверение в России из-за эпизодов с ЛГБТ*-пропагандой, сообщил РИАМО председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Московского регионального отделения «Деловая Россия», сценарист, продюсер Георгий Житков.

«Это не политика. У нас показывают сериал про Байдена. В случае фильма о Трампе, то в связи с нарушением российского законодательства в сфере запрета на пропаганду ЛГБТ*, ему и отказали в выдаче прокатного удостоверения. Я считаю это абсолютно оправданным», – сказал Житков.

«Ученик». Восхождение Трампа» изначально должен был выйти на экраны 31 октября. За неделю до выхода лента исчезла из расписания. Тогда в российском прокате картина должна была появиться 14 ноября. В итоге фильм в отечественных кинотеатрах показывать не будут, потому что Минкульт не выдал ему прокатное удостоверение.

Кинолента рассказывает о молодости республиканца Дональда Трампа, его восхождении по карьерной лестнице с момента, когда он занимался недвижимостью в Нью-Йорке в 70–80-е годы. Главную роль в фильме играет Себастиан Стэн. Кроме того, одну из ролей сыграл актер Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники».

* Организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена.