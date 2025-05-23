Эксперт рассказал, от чего зависит развитие креативных индустрий в России

Гендиректор федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов на форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске заявил, что закон о креативных индустриях появился благодаря активности российских регионов, однако многие субъекты до сих пор не спешат развивать этот сектор, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Игоря Намаконова, именно регионы стали локомотивом в формировании креативной повестки. Пилотные проекты начались в Калининграде, Ульяновске, Якутии, Красноярске, Тюмени и Москве — именно они заложили основу будущего закона о развитии творческих индустрий.

«Регионам не хватает желания делать. Хотя сегодня у них есть все инструменты — от законодательных до инфраструктурных. Проблема в ответственности: многим проще ничего не начинать», — отметил Намаконов.

Он подчеркнул, что федерация креативных индустрий была создана как медиатор между государством и отраслью. Организация уже подготовила методички, рекомендации и шаблоны региональных законов. Но активные действия по-прежнему зависят от воли местных властей.

«Скоро креативная экономика войдет в KPI, начнутся отчеты. Сейчас у регионов есть уникальный шанс выстроить систему на своих условиях — и этот момент нельзя упускать», — заключил эксперт.