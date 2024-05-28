Эксперт перечислила самые модные наряды для выпускного в 2024 году

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Эксперт Шерипова назвала брючные костюмы популярными для выпускниц 2024 года

Эксперт в области моды, искусства и культуры Елена Шерипова рассказала, что главными трендами 2024 года считаются платья-рыбки, кружево и изделия в греческом стиле. По ее мнению, они идеально подойдут выпускницам, сообщает «Узнай.ру» .

Специалист обратила внимание, что также выделиться из толпы можно благодаря платьям А-силуэта (или платьям-ампир), в которых присутствуют мягкие линии и элегантность.

«А модели прямого кроя всегда имеют успех благодаря своей универсальности и способности подходить к различным типам фигур», — отметила Шерипова.

Помимо этого, эксперт назвала брючные костюмы популярными для похода на выпускной вечер. При этом их стиль может быть разнообразным: как строгим, так и расслабленным.

Шерипова добавила, что трикотажные наряды позволяют выпускникам почувствовать себя свободно и уверенно.