Эксперт объяснила, почему звезды имеют право оголяться на публике

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что звезды шоу-бизнеса обладают уникальным правом появляться на публике даже в самых откровенных нарядах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметила, что зачастую публичные персоны, особенно звезды, становятся объектом критики из-за выбора эпатажной и экстравагантной одежды.

«Да, мы часто наблюдаем, как некоторые, в том числе и звезды преклонного возраста, нет-нет да выходят на красные дорожки и иные мероприятия в образах, где невооруженным взглядом можно увидеть те зоны, которые зачастую принято скрывать под одеждой. Но на то они и звезды, чтобы поражать и удивлять. Даже в 90 лет артистам разрешено облачаться в довольно откровенные наряды, потому что законы этикета им это позволяют», — уточнила Холгова.

Она также подчеркнула, что некоторые правила светского общества допускают демонстрацию фигуры и для людей, не обладающих статусом звезды, при определенных обстоятельствах. Например, если женщина старше 50 лет находится в отличной физической форме, обладает красивыми ногами и кожей без видимых признаков старения, она имеет полное право носить короткие юбки и демонстрировать свои стройные ноги и зону декольте, добавила эксперт.

Вместе с тем Холгова отметила, что даже знаменитости, несмотря на кажущуюся свободу от ограничений, должны соблюдать определенный протокол.

«Пожалуй, ни одно правило этикета не позволяет даже самому знаменитому человеку со статусом звезды выходить к людям в абсолютном нагом виде, а особенно когда видны все анатомические признаки старения. Это табу!» — заключила эксперт.

Ранее певец Стас Костюшкин, бывший участник группы «Чай вдвоем», столкнулся с критикой в социальных сетях за демонстрацию обнаженного торса на камеру, который, по мнению комментаторов, уже не выглядит молодым. Однако артист не стал реагировать на замечания и воздержался от каких-либо комментариев.

