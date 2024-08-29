Эксперт Михайлова: россияне все чаще делают выбор в пользу отечественного кино

Россияне все чаще делают выбор в пользу отечественного кино. В 2023 году доля российских кинолент в общей кассе кинотеатров достигла 60,6% с приростом выручки в 88,7% относительно 2022 года (данные «Бюллетень кинопрокатчика», 2024). В 2024 году позитивный тренд сохранился. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова.

Около трети опрошенных ФОМ россиян в 2023 году заявляли, что стали смотреть российское кино и сериалы чаще. Среди наиболее запомнившихся картин последних 3–5 лет – «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», из сериалов – «Ментовские войны», «След», «Пес».

«Во многом расширение аудитории российских кино- и сериальных произведений связано с ростом их качества. Позитивные сдвиги отмечают не только люди старшего возраста, но и молодежь, которая более требовательна к потребляемому контенту. По данным социологического агентства «Вебер», зрители в возрасте 18–34 лет отмечают заметный прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами (62%), актерской игре (50%), а наиболее успешным жанром считают военные картины», - сказала Михайлова.

Не последнюю роль в развитии отечественной киноиндустрии в последние годы сыграла поддержка государства. Например, в ряде субъектов РФ действует система рибейтов для кинопроизводителей.

«Это не только помогает развиваться российскому кино, но и оказывает позитивное влияние на экономику самих регионов, в том числе их туристическую привлекательность. Заметен положительный эффект от деятельности специализированных организаций и фондов. Среди них – Институт развития Интернета (ИРИ), деятельность которого связана с поддержкой отечественных производителей интернет-контента», - добавила эксперт.

За 2022–2024 гг. поддержку ИРИ нашли свыше 900 оригинальных проектов, часть из которых уже вышла в свет и завоевала любовь российского зрителя, в том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Обилие контента делает современного зрителя более избирательным. Растет потребность в оригинальной и интеллектуальной кинопродукции. Результаты совместного исследования Российского общества «Знание» и ВЦИОМ показали, что для 83% россиян важна просветительская функция кино, а главным критерием выбора является сюжет.

«Российский зритель устал от чуждых надуманных образов западного кино, не отвечающих современным реалиям. По этой же причине растет интерес к историческим и документальным фильмам. Все больше у зрителя находят отклик фильмы и сериалы, которые обращаются к патриотическим чувствам россиян и рассказывают правдивые истории героев СВО. Думаю, в этом плане можно говорить о тенденции к сохранению традиций советского военного кинематографа», - заключила политолог.