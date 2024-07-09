Эксперт Хижняк: Зарайск может стать местом для отдыха и изучения истории

Подмосковный Зарайск может стать для россиян местом для отдыха и изучения отечественной истории, сообщил РИАМО финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», член московского реготделения, зампредседателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) «Деловой России» Алексей Хижняк.

Зарайск принимает участие в голосовании за город, который достоин получить звание «Культурной столицы 2026 года». Выбор города проходит до 1 декабря. Победитель станет центром притяжения туристов в 2026 году.

Хижняк напомнил, что первое упоминание о Зарайске было в летописях от 1146 года, это на год раньше, чем о Москве. Кроме того, Зарайск — очень историческая местность, связанная с противостоянием с монголо-татарским войском, а затем и защитой земли от набегов Крымских татар. Город играл свою роль и во время Смуты начала XVII века, а в XVIII–XIX веках стал крупным центром торговли, логистическим хабом, где проводились регулярные ярмарки.

По словам эксперта, отдельная привлекательность города заключается в кремле, который носит статус государственного музея-заповедника, также в большом количестве историко-религиозных событий и моментов, происходивших на земле.

«В этой связи превращение города в туристическую точку, развитие социально туристической инфраструктуры, при поддержке правительства Московской области, которое делает большой акцент на внутренней туристической привлекательности, может подарить россиянам еще одно место и для отдыха, и для расширения кругозора, изучения собственной истории», — подчеркнул Хижняк.

Как уточнил специалист, развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных целей для РФ, которая заложена в нацпроекте. В 2023 году турпоток внутри страны был порядка 75 млн человек, а целевые показатели до 2030 года составляют 140 млн.

Хижняк добавил, что поэтому важен проект, который делает акцент на исторических и культурных особенностях городов, повышает их привлекательность, узнаваемость, дает возможность не только туристам узнать что-то новое про свою страну, но и регионам — привлечь дополнительное финансирование, сделать акценты на развитии туристической инфраструктуры.

Для голосования за культурную столицу нужно перейти на страницу голосования на платформе обратной связи, авторизоваться, используя учетные данные госуслуг. После этого следует сделать выбор и проголосовать.

В 2024 году культурной столицей РФ стал Нижний Новгород, в 2025 году это будет Грозный, а 12 декабря объявят культурную столицу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.