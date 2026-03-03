Эксперт Анищенко раскрыл правду о подмене Джима Керри

Профайлер Илья Анищенко опроверг конспирологические предположения о замене Джима Керри двойником. Он заявил, что слухи о появлении на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже не самого актера, а его двойника не имеют под собой никаких доказательств, сообщает ТАСС .

Эксперт пришел к такому выводу, детально изучив внешность и манеры Керри, вызвавшие вопросы у зрителей. По словам специалиста, у присутствующего на церемонии Керри была характерная пластика, типичные для него жесты, хотя мимика и менее выражена.

«Сравнивал с записью 2014 года, где он выступает перед аудиторией в университете. Это его реакции, его движения, такая же амплитуда. Его глаза двигаются точно также, его линия волос, его нос — все полностью совпадает. По мимике и манере поведения — да, это он», — сказал Анищенко.

Профайлер добавил, что наибольшие сомнения у публики спровоцировало интервью актера после основной части мероприятия: многих смутили его лицо и оттенок глаз. Однако, по мнению специалиста, причина кроется в низком качестве видеосъемки и последующей цветовой коррекции. Также эксперт допустил, что Керри, возможно, недавно перенес пластическую операцию, что могло привести к сглаживанию привычных морщин и снижению активности лицевых мышц. Голос также принадлежит ему — если сопоставить с речью перед студентами 2014 года, различий нет.

Ранее в Сети распространилась информация, что на публику вышел не сам Керри, а его двойник. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что сам актер давно умер. По ее словам, она была близка с Керри и прекрасно знает, как тот выглядел.

