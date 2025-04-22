Экологический фестиваль и турнир по спортивному ориентированию проведут в Люберцах

В Центральном парке 23 апреля приглашаем на экологический фестиваль «Эко-бум». В рамках мероприятия состоятся экологические мастер-классы, и практикумы по переработке. Также пройдет сбор электроники и макулатуры. Для посетителей фестиваля будет организована чайная станция и музыкальная программа.

«Наташинский парк» в среду будет настроен на спорт! В рамках мероприятия «Прокатись по весне!» здесь состоится фотовыставка с достижениями велосипедистов, творческий мастер-класс по созданию медали, а также показательные выступления студии воздушных полотен «Лаванда». 24 апреля на центральной площади пройдет чипирование собак. 25 апреля состоится зажигательное диско-шоу с мастер-классом под «Живые барабаны».

В парке «Малаховское озеро» для детей и их родителей проведут увлекательные спортивные зарядки, интересное ориентирование по парку и игровую программу во вторник и воскресенье.

На «Лесной опушке» в четверг пройдет скандинавская ходьба для старшего поколения, в субботу еженедельный забег на 5 километров. А в пятницу юные посетители парка смогут принять участие в спортивных активностях, веселых играх и ответить на вопросы познавательной викторины.

23 апреля в Парке Сказок состоится спортивное ориентирование, игры на свежем воздухе и познавательная викторина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.