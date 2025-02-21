Экоферма «Былинкино» в Луховицах приглашает на Масленичный фестиваль

В субботу, 1 марта, на экоферме «Былинкино» в округе Луховицы состоится традиционный Масленичный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет разнообразная развлекательная и кулинарная программа: песни и танцы под живую музыку в исполнении народных ансамблей, театрализованное представление о варяжской дружине, спортивные игры и забавы, ярмарка фермерских продуктов, встреча с самой красивой козой России и многое другое. Под руководством президента АНО «Международный альянс кулинаров», члена Российского творческого союза работников культуры, общественного деятеля Валентна Лобачева будет приготовлен самый большой сырный суп в России. Посетителей также будут угощать традиционными блинами и пирогами. Финалом фестиваля станет сожжение чучела Масленицы.

Начало программы в 12:00, вход свободный.

Ферма «Былинкино» в Луховицком округе существует с 2014 года. Создатели фермы — супружеская пара Елена и Юрий Головащенко. Они сделали акцент не только на сельском хозяйстве, но и на туризме. Гостям экодеревни «Былинкино» предлагается широкий выбор разнообразного отдыха — от прогулок на свежем воздухе и пикников в беседках на берегу озера до агротуризма и возможности поработать на ферме и в огороде. На территории экофермы работает собственная сыроварня, по которой организуются экскурсии.

Больше информации на welcome.mosreg.ru и на сайте экофермы «Былинкино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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