Егорьевцев приглашают на легкоатлетический пробег и развлекательную программу

Насыщенная суббота ожидается в парке «200 лет Егорьевску» на этой неделе. 11 октября здесь состоится легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза, уроженки егорьевской земли Зинаиды Самсоновой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот спортивный праздник направлен на популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха для всех возрастов. Участники пробегут две дистанции, протяженностью 1 км и 21 км по живописному осеннему парку. Регистрация начнется в 9:00, а первый забег стартует ровно через час.

Часом позже, в 11:00 жителей и гостей Егорьевска приглашают на праздник «Осень в Простоквашино!». Праздник состоится на локациях, неразрывно связанных с произведениями Эдуарда Успенского — в домиках деревни Простоквашино и сцене «Корзина».

Посетителей парка встретит выставка детских творческих работ, творчества старшего поколения, а также по-настоящему осенняя выставка урожая — ярких плодов сезона, выращенных с любовью и заботой. Подкрепиться и согреться можно будет на чайной станции.

Не заскучать помогут интерактивные площадки: модный ретро-салон, где любой сможет создать свой неповторимый образ в стиле 80-90х, фотозона в осенней тематике, а также сцена для танцевальных батлов и флеш-мобов. Настроение поддержат творческие коллективы города, которые выступят на сцене с концертной программой.

Адрес парка: Егорьевск, ул. Майора Удачина.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.