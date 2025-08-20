Егорьевский музей запустил конкурс видеороликов «Поющие картины»
Фото - © Егорьевский историко-художественный музей
Этой осенью в Егорьевске «запоют» картины. Такой конкурс запустил местный историко-художественный музей. Прием заявок уже стартовал, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участникам предлагают создать видеоролик по картине в формате MP4, который бы рассказывал о произведении или подчеркивал ее эмоциональную ценность. Одним из обязательных условий является музыкальное сопровождение.
«Поющие картины музея — это следование традициям соединения, транспонирования музыки в живопись и живописи в музыку. Взаимодействие визуального искусства с музыкальным, дает нам совершенно новое ощущение времени. Акция „Поющие картины музея“ позволит участникам раскрыть свои таланты, а также расширить границы восприятия музейной коллекции», — сообщили в егорьевском музее.
Победителей будут оценивать в нескольких номинациях:
лучшая подборка музыки
лучший рассказ о картине
креативный подход к созданию музыкального образа
оригинальное музыкальное сопровождение
Авторы лучших работ получат призы от партнеров акции.
Заявку и работу необходимо отправить на электронную почту музея до 12 октября: egorievsk-museum@yandex.ru
Положение об акции можно найти на сайте и в социальных сетях Егорьевского музея.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.