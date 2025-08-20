Егорьевский музей запустил конкурс видеороликов «Поющие картины»

Этой осенью в Егорьевске «запоют» картины. Такой конкурс запустил местный историко-художественный музей. Прием заявок уже стартовал, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам предлагают создать видеоролик по картине в формате MP4, который бы рассказывал о произведении или подчеркивал ее эмоциональную ценность. Одним из обязательных условий является музыкальное сопровождение.

«Поющие картины музея — это следование традициям соединения, транспонирования музыки в живопись и живописи в музыку. Взаимодействие визуального искусства с музыкальным, дает нам совершенно новое ощущение времени. Акция „Поющие картины музея“ позволит участникам раскрыть свои таланты, а также расширить границы восприятия музейной коллекции», — сообщили в егорьевском музее.

Победителей будут оценивать в нескольких номинациях:

лучшая подборка музыки

лучший рассказ о картине

креативный подход к созданию музыкального образа

оригинальное музыкальное сопровождение

Авторы лучших работ получат призы от партнеров акции.

Заявку и работу необходимо отправить на электронную почту музея до 12 октября: egorievsk-museum@yandex.ru

Положение об акции можно найти на сайте и в социальных сетях Егорьевского музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.