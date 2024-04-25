Единственный в России музей РВСН отремонтируют впервые за 37 лет

Фото - © Музей РВСН в подмосковной Власихе готовят к ремонту/Елена Аботурова

Музей РВСН в подмосковной Власихе готовят к ремонту

Единственный в России музей РВСН отремонтируют в подмосковной Власихе впервые за 37 лет его работы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Главный музей Ракетных войск стратегического назначения 1 ноября 2024 года отметит 37 лет. Это единственный в стране музей такого рода войск. За все эти годы в здании не было ремонта.

Сотрудники филиала Центрального жилищно-коммунального управления министерства обороны сейчас проводят обследование объекта. После проведения полного осмотра уточнят объемы работ по зданиям и сооружениям.

Посетителями музея являются учащиеся школ Власихи, ветераны, офицеры РВСН, призывники, здесь проходит «Слёт солдатских матерей», по программе «Дороги победы» в музей приезжают школьники и из других городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.

