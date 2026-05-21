Выставка «День поля» пройдет в Подмосковье 7 августа

Выставка «День поля 2026» состоится 7 августа в деревне Бунятино Дмитровского округа. К участию приглашают аграриев и фермеров региона, заявки принимают до 20 июня включительно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«День поля» ежегодно объединяет производителей сельхозтехники, оборудования и средств защиты растений, фермеров и переработчиков, а также представителей научных и отраслевых организаций. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 40 компаний и около 30 подмосковных производителей пищевой продукции. Площадка стала местом обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса.

В 2026 году предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств приглашают представить свою продукцию на выставке в Дмитровском округе. Участники смогут продемонстрировать достижения жителям и гостям округа, а также найти новых партнеров для сотрудничества.

Заявки на участие в качестве экспонента принимаются до 20 июня. Для этого необходимо заполнить форму по указанной организаторами ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.